Y ahora Sonsoles ha obtenido más información sobre la situación de Antonio Tejado de la mano de María, una vecina del sobrino de María del Monte. Y es que el detenido ha sido embargado por Hacienda.

La vecina de Tejado descubrió hace unos días que dos trabajadores de Hacienda se personaron en el domicilio de Tejado. "Me enseñaron su identificación de agentes de Hacienda y me dijeron que iban a embargar el coche", ha explicado la testigo.

"A partir de la detención descubren dónde vive y venían para ver si podían ver si estaba el coche abajo como embargo. Fui con ellos y no estaba ni el coche ni la moto", ha descrito la vecina.

Además, la testigo ha explicado que le dijeron que "llevaban tiempo detrás" de Antonio Tejado. "Me hicieron un comentario de que a lo mejor [el coche] estaba en casa de una tía de él, pero no me dijeron qué tía".

María les preguntó la situación y los agentes le indicaron que él tenía una deuda con Hacienda. "Gracias a la detención consiguen saber dónde vive", ha insistido.