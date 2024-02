Los errores de la banda que asaltó a María del Monte: perdieron un móvil cerca de la casa, confundieron la caja fuerte con una nevera...

El robo en la casa de María del Monte cuando la cantante, su pareja y varios familiares se encontraban en la vivienda se ha convertido en un caso muy seguido mediáticamente. Especialmente desde que la cantante, que siempre ha confiado en la Justicia española, ha recibido una nueva sorpresa al descubrir que uno de los posibles implicados en el atraco es su sobrino, Antonio Tejado.

Tras saltar la noticia a los medios de comunicación, María del Monte ha tratado de no pronunciarse al respecto y ha reiterado la presunción de inocencia. Sin embargo, la artista se habría personado como acusación particular en el juicio contra su sobrino por el robo en la casa de Sevilla.

Este viernes, la artista y su mujer, Inmaculada Casal, han acudido a declarar a los juzgados de Sevilla, donde "han ratificado punto por punto la denuncia". Por su parte, desde el plató de Espejo Público, Luis Fernando Durán ha destacado: "Antonio Tejado habría llamado constantemente a su tía para comprobar si iba a estar en su casa o no. La intención podría haber sido que María del Monte no estuviera en la casa para que no sufriera ese trauma".

Asimismo, el matinal ha explicado que este ha sido un "robo chapuza" debido a los múltiples errores que cometieron los atracadores. En primer lugar, tal como ha explicado Gema López, "el líder de la banda perdió un teléfono móvil cerca de la casa de María del Monte".

Además, "los ladrones confundieron la caja fuerte con una nevera" y, de la misma manera, no llevaban herramientas, maquinaria ni cajas para transportar lo robado, sino que "el botín se lo llevaron en una colcha de la cantante".

Por su parte, Luis Fernando Durán ha destacado que Antonio Tejado habría llamado en repetidas ocasiones a María del Monte, pues no quería que la cantante estuviera en la vivienda cuando se llevase a cabo el atraco. Además, el día del robo hizo varias llamadas a la artista, lo que habría servido a la Policía para llevarle ante la Justicia como uno de los acusados.