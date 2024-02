Marta López no puede más y explota en 'GH Dúo': "No me compensa quedarme aquí"

Marta López llegó a lo más hondo de su propio pozo en GH Dúo. La colaboradora de Telecinco se vio superada por el reality tras una conversación con Manuel y Keroseno, donde hubo un malentendido por parte de los nuevos amigos.

"Estoy acostumbrada a torear en plazas de primera, vosotros sois de tercera", le dijo Marta al nuevo dúo del reality. Ese comentario le sentó muy mal Keroseno: "¡Vaya comentario más clasista!".

Sin embargo, la intención de Marta no fue infravalorar a sus compañeros: "Me refería a que yo tengo más experiencia y edad, no voy a discutir por tonterías". A pesar de todo, la colaboradora no pudo evitar explotar en directo por la tensa situación vivida.

¡La audiencia ha decidido que no se salve de la expulsión Marta! #GHDúoArchiMartes pic.twitter.com/TtkZ4TGZqK — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2024

"Me entró un ataque de ansiedad que no me ha entrado nunca", le confesó a Ion Aramendi. "Llevo así desde el otro día y no soy un mono de feria, no discutir si no tengo que discutir", continuó explicando.

Además, dejó clara que la situación en la casa era insostenible por las continuas peleas: "No me compensa quedarme aquí si esto sigue así. Me llaman todo el día víctima y no me lo considero". Para colmo, la concursante se enteró de que continuaba nominada, algo que se tomó con calma.