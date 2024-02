Roberto Leal vive un cúmulo de emociones al recordar a su padre y visitar la casa de su infancia: "Vivió mi oficio, el éxito"

Roberto Leal no pudo sostener la emoción cuando Albert Espinosa le llevó a la casa donde pasó su infancia en El camino a casa. El presentador y el guionista hicieron un recorrido lleno de emociones por la vida del sevillano.

El presentador de Pasapalabra recordó a su padre, que fue el motivo por el que se espabiló en los estudios tras repetir dos cursos. "Me tiró del collar y me dijo estudia, que yo no he podido", explicó.

"Eso fue una llamada de atención en plan que él empezó a trabajar con 11 años en los albañiles y no tenía otra opción", añadió al relato. De esa forma, Roberto se animó en sus estudios, y logró llegar a lo más alto. "Él vivió mi oficio, el éxito y los momentos grandes ya no tanto", recordó.

Tras la charla, ya al final del programa, Espinosa sorprendió a su invitado con las llaves de la que fue su casa. "¿Quieres subir?", le propuso. El sevillano no se creyó nada hasta haber entrado, aunque afirmó que todo seguía igual desde que entraron por el portal.

Ya arriba, el presentador no pudo evitar llorar al ver que la distribución era prácticamente la misma: "Está todo igual, es brutal". Para rematar la sorpresa, su madre entró por la puerta. Ambos vieron todo el lugar, terminando por las vistas del balcón.