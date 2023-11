Marta Flich sale en defensa de Pilar Llori y Luitingo, indignado, termina abandonando el plató de 'GH VIP': "Conmigo ni una"

La -ya inexistente- historia de Luitingo y Pilar Llori sigue dando que hablar y, en la gala de este jueves, introdujo a una nueva defensora de la influencer: Marta Flich, la presentadora, que se enzarzó con el cantante y terminó con él abandonando el plató.

La tercera eliminada ya declaró que no le gustaba el acercamiento del artista hacia Jessica Bueno y, tras su expulsión del pasado jueves, él negó tener sentimientos por ella. Pero el domingo en el debate, su versión cambió drásticamente y aseguró sentir cosas hacia la modelo.

Este jueves, Luitingo le pidió disculpas en plató, algo que ella no aceptó porque consideraba que no eran sinceras, pues había esperado a "hacerlo televisivamente", insinuando que lo que quería era presencia mediática.

Sin embargo, el tema se calentó cuando mostraron un vídeo de Susana Bianca, Marta Castro y Jessica Bueno hablando de que no eran normales los celos que Pilar Llori tenía hacia Bueno, evidentemente, sin saber lo que había sucedido fuera.

"Ella va de pobrecita, que le han hecho lo mismo...", se quejó la exconcursante en plató. En ese momento, Marta Flich intervino para opinar que la culpa no era de la modelo, pues "el que se había comprometido" era Luitingo, algo en lo que coincidió Llori.

Pero entonces, el cantante saltó. "¿Que yo me comprometí a qué?", preguntó sorprendido, indignando a la presentadora: "Ah, ¿que me vas a hacer tú a mí la entrevista?".

"¿Sabes lo que significa la palabra 'compromiso', 'lealtad', 'te espero fuera'?", le echó en cara la conductora. "Si lo sé, yo no he besado a otra persona que no sea Pilar. ¿Yo he salido con un casamiento o con un noviazgo?".

"¿Tú no te has comprometido con ella como ser humano?", continuó cuestionando ella. "Sí, ¿pero a qué?", preguntó Luitingo. "Dímelo tú, que te quedas callado", espetó la presentadora, provocando los aplausos del público. "Dímelo tú, que eres la que me está haciendo la entrevista", rebatió el artista.

"Luitingo, conmigo ni una, ni una", le dijo Marta Flich, señalándole con el dedo. "Ni tú tampoco", contestó él. "Te estás metiendo en un lugar que no, porque lo hemos visto todos", se enfrentó ella. "Estoy diciendo que lealtad he tenido, porque no me he besado con otra persona que no sea Pilar", se justificó el exparticipante, haciendo que Pilar Llori respondiese que ha sentido que le ha "faltado al respeto de la misma manera" con sus actos.

"O sea, estás encantado con lo que has hecho, y ya está. No tenías ningún compromiso con ella", continuó Flich. "He pedido disculpas hoy, ¿qué quieres, que me arrodille aquí?", preguntó, haciendo un amago de hinchar rodilla en el suelo.

"Luitingo, tú eres responsable de lo que haces y de lo que no haces. De tus actos y de tus no actos", argumentó la conductora. "¿Tú me quieres crucificar? Ponme ahí y me crucificas", comentó él, sintiéndose atacado. "¿Quién ha dicho que no sea yo responsable de mis actos? ¿Quién tenía un compromiso de un noviazgo dentro o fuera de la casa? Que me lo explique ella".

La discusión, en la que Pilar Llori fue más espectadora que interviniente, terminó con un "venga, perfecto, mi vida" que él le espetó a la influencer, momento en el que la presentadora pidió educación: "Os rogaría un poco de respeto, nos lo merecemos todos". "Igualmente, por parte de las dos", añadió él.

Tras la emisión de un vídeo, su asiento quedó vacío y Marta Flich explicó que había abandonado el plató por decisión propia, pero estaba invitado a volver si así lo deseaba.