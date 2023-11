La terrorífica expulsión de 'GH VIP': "Estoy empapada, pero supertriste por no poder seguir"

Naomi y Marta vivieron una noche terrorífica en Gran Hermano VIP. No solo por enfrentarse a la expulsión de la casa de Guadalix, sino porque les hicieron pasar por un túnel del terror lleno de sorpresas espeluznantes propias de la gala de Halloween.

El mítico Payasín fue uno de los invitados para asustar a los concursantes, pero también contaron con la aparición de Karina disfrazada de abuela loca, o de Lara Álvarez convertida en zombi.

Risas y música escalofriante dieron ambiente al túnel, por el que Marta no quería pasar. De hecho, se olvidó de su mala relación con Naomi y se aferró a ella. "Por favor, no me hagáis esto", suplicó Castro.

A las chicas les cayeron líquidos por las cabezas y fueron perseguidas por los personajes hasta llegar a la sala de expulsión. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Marta!", anunció Marta Flich.

Naomi le deseó lo mejor a su compañera: "Espero que te vaya bien". Marta lloró. "Estoy empapada, pero supertriste por no poder seguir aquí", se despidió. "Creo que sin el movimiento de Avilés podría haberme salvado", confesó antes de marcharse.