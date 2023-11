'GH VIP' decide no emitir las imágenes del enfrentamiento entre Gustavo y Álex Caniggia que acabó en expulsión disciplinaria

Es irónico que el reencuentro entre Álex Caniggia y Gustavo Guillermo fuese con un emotivo abrazo, cuando ambos fueron expulsados de Gran Hermano VIP durante la noche del miércoles por "comportamientos inaceptables", según Marta Flich.

La presentadora anunció, junto a los concursantes expulsados en plató, que no se emitirían las imágenes del conflicto: "No son buen ejemplo para la audiencia".

Pese a todo, sí comentaron qué ocurrió y en qué contexto para tomar una decisión tan drástica. "No hubo agresión, pero sí un enfrentamiento con invasión del espacio vital", explicó Flich.

"Entré en la habitación a llevarme a Avilés y Álex me vio. Nos encaramos, y es algo que no hay que hacer", explicó Gustavo. "También tenéis que expulsar a Avilés, que es el causante de todo", se quejó Álex. "Es que él solo habla", justificó la presentadora.

El contexto, según las imágenes, comenzó por una queja de Laura Bozzo hacia Avilés, que estaba cocinando algo para él. Laura, Naomi, Álex y Carmen Alcayde se marcharon a su habitación para quejarse de la situación y Avilés entró para discutir.

Así le comunicamos a Álex y a Gustavo que estaban expulsados de manera disciplinaria #GHVIPGala8 pic.twitter.com/6O5Q3gyCBs — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023

"No voy a permitir que se le falte el respeto a una mujer, ni a una mujer mayor", declaró Álex, dejando claro que defendió a Laura de los ataques del periodista. "Se me fue un poco la olla, aunque no creo que hice mucho", sentenció aceptando su expulsión.