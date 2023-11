La respuesta de Pilar Llori a las diculpas de Luitingo en 'GH VIP': "Tengo los valores de los que tú presumes"

Luitingo adelantó por un comunicado en sus redes sociales que le pediría disculpas a Pilar Llori en televisión, después de haber dejado la relación con ella y confesar que le gustaba Jessica Bueno, también compañera de Gran Hermano VIP.

"Como prometí, quiero pedirte disculpas", le dijo el cantante a la joven. "Me gustaría tener contigo un trato cordial y bueno", prosiguió. Además, le aseguró que estaba "en su derecho de aceptar o no las disculpas".

Ella respondió calmada: "Por educción, acepto las disculpas". Aunque, eso sí, también quiso mostrar su enfado. "Tengo los valores de los que tú presumes", aseguró mientras Luitingo aplaudía cada una de sus palabras.

Pilar, a Luitingo: "Me pido perdón a mí misma, porque le creí y me engañó como quiso. Espero que te sirva de aprendizaje" #GHVIPGala8 pic.twitter.com/Hn79afJ2ki — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023

"Me pido perdón a mí misma porque me he agarrado a un clavo ardiendo, cuando era evidente lo que pasaba", confesó la joven. "No cre que lo sientas de verdad", le dijo seria a su compañero.

Luitingo rebatió las ideas de Llori. "No me arrepiento, ni de pedirte disculpas, ni de lo que he tenido contigo", le respondió. "Nadie me ha obligado a nada", añadió.