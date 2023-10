La confesión de Luitingo en el debate de 'GH VIP' que desplaza a Pilar Llori de su vida: "Me encanta estar con ella"

El futuro de Luitingo y Pilar Llori como pareja sentimental era una incógnita que tomó más sentido durante la última semana del cantante en la casa de Gran Hermano VIP, pues protagonizó un acercamiento con Jessica Bueno que pondría en entredicho sus sentimientos por Pilar.

"Estoy un poco desilusionada, decepcionada y triste", confesaba la joven al comienzo del debate. El motivo era el revés que había sufrido la relación con Luis, quien no compartía los mismos sentimientos, aunque aseguró haberlos tenido antes.

El joven declaró el motivo del cambio, por el que desplazaba a Pilar de su vida: "Me encanta estar con Jessica, me encanta estar con ella". Eso sí, a pesar de ello, aseguró "no estar arrepentido de lo que ha hecho con Pilar", como, por ejemplo, haber dejado a su pareja.

Pilar acusó al cantante de haberla presionado para tomar la misma decisión que ella: "Me presionabas todo el rato para terminar mi relación porque tú lo hiciste a las dos semanas y yo tardé una más".

Al retomar el asunto de los sentimientos, el sevillano aseguró que sus sentimientos "cambiaron cuando se fue Pilar de la casa". "Siempre he tenido una conexión muy guay con Jessica", recalcaba de nuevo.