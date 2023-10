El trío amoroso del nuevo expulsado de 'GH VIP': "No se puede negar lo evidente"

Luitingo se convirtió en el nuevo expulsado de GH VIP durante la noche del jueves, con un 67% de los votos en su contra, siendo así salvadas de la expulsión Carmen Alcayde y Laura Bozzo.

El cantante, sin saberlo, había sido el centro de atención durante buena parte del programa por su acercamiento a Jessica Bueno, a pesar de que Pilar Llori esperaba al sevillano fuera del concurso. "No es mi novio, pero lo estoy conociendo y estas actitudes no me gustan", confesó.

Luitingo y Jessica se hacían cosquillas y hablaban muy cerca, como se pudo comprobar en los vídeos proyectados por el programa. "No se puede negar lo evidente", declaró Pilar al notar cierta tensión entre ellos.

Jessica Bueno se rompe con la marcha de Luitingo 😢 #GHVIPGala7 pic.twitter.com/mrxY28TSNt — Gran Hermano (@ghoficial) October 26, 2023

La opinión de Llori cambió cuando el cantante salió expulsado y tuvo la oportunidad de despedirse de la ex de Kiko Rivera en privado. Jessica lloró desconsoladamente, y Luis aseguró "sentirse mal", pero no pasó nada más que abrazos.

"Me ha parecido una despedida de amigos", sentenció Pilar, que esperó al chico en el plató para su reencuentro.