"El minuto que pasa directamente al Olimpo de la vergüenza ajena de 'GH'": Luitingo acapara las críticas por "usar" a dos mujeres

"1:28 que pasan directamente al Olimpo de la vergüenza ajena de GH. Ahora a Luiti le gusta la Jessi". Con esa concisa pero contundente frase de un espectador en X se podría definir perfectamente lo que pasó este domingo en El debate de GH VIP.

El programa recibió a Luitingo, el último expulsado de la edición, que había vivido un romance dentro de la casa con Pilar, aunque sus últimos movimientos con Jessica Bueno pusieron en duda los sentimientos del cantante.

El domingo los aclaró, en directo, y ante una de las protagonistas de la historia, Pilar, y el resto de colaboradores y audiencia del programa, que no dieron crédito a la postura del andaluz.

"Yo salí de allí con otros pensamientos y otras cosas. El pensamiento que tengo con ella es que le vaya todo genial, pero no tengo el sentimiento para conocerla como otra cosa o tener una relación con ella", confesaba Luitingo sobre su relación con Pilar, que reaccionaba: "No era lo que me esperaba para nada, la que ha ido de verdad soy yo y ha jugado conmigo, estoy en shock".

Lo que nadie se esperaba era la confesión de después. "Lo que ha pasado en los últimos días es que me encanta estar con Jessica. Cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, es verdad que me he sentido muy a gusto con ella, lo de dormir con ella lo sentí", le explicaba el cantante a su expareja en la casa.

Unas explicaciones que no entendieron ni la mayoría de los colaboradores y espectadores. Desde el plató, estos arremetieron contra el artista, echándole en cara incluso que hubiera usado a Pilar y Jessica. "Has utilizado a dos mujeres para progresar en la casa", le dijo Belén Rodríguez.

La colaboradora sacó a la luz, demás, el encuentro íntimo que tuvieron Luitingo y Pilar el pasado jueves. "¿Por qué el jueves cuando sales dices que estás enamorado de Jessica y estas con Pilar? Te voy a dar una información: tú pasas la noche del jueves con Pilar. Si te encanta Jessica, ¿por qué tienes relaciones el jueves con Pilar?", cuestionó la colaboradora. "Porque ella quiso y yo también", respondía Luitingo, que, por este tema, también se llevó muchas críticas.