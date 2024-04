Mario González, en 'Supervivientes': "Siento que he perdido mi identidad"

Mario González ha llegado a su límite en Supervivientes. Después de casi un mes en Honduras, el concursante se desahogó con su novia, Claudia Martínez, sobre cómo se sentía.

"Eres una persona que está 24/ riéndose y de cachondeo", le decía Claudia a su chico. "Me da pena que aquí se te haya ido eso", le aseguraba con tristeza. Él estaba de acuerdo.

El concursante explicó qué le rondaba la cabeza: "Estoy triste todo el rato pensando qué puede estar pasando fuera". Además, afirmó que nunca se imaginó que Supervivientes fuera tan difícil. "No lo estamos disfrutando los dos juntos", se lamentó, aunque Claudia intentó animarle con un beso.

"Siento que he perdido mi identidad, mi yo y todo", volvió a quejarse Mario en otro momento. "No pasa nada porque estés triste", le consoló Claudia. La chica se mostró muy preocupada por su pareja: "A veces no me hablas y siento que tengo culpa de que estés mal por estar pendiente de mí".

Ambos se volvieron a fundir en un abrazo, mostrándose apoyo mutuamente y congratulándose de tener buena comunicación para solucionar los problemas.