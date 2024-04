Carlos Sobera le ofrece a Maite Galdeano ir a 'First Dates' para encontrar novio: "Estoy sola, ya lo sabes"

Maite Galdeano se ha convertido en una de las colaboradoras más carismáticas de los debates de Supervivientes. La madre de Sofía Suescun acude cada semana al plató del reality para defender al novio de su hija, Kiko Jiménez, que ha vuelto a Honduras tras su paso por el concurso en la edición de 2017.

Bien es sabido que la de Pamplona tiene una muy buena relación con Jorge Javier Vázquez, presentador de las galas de los jueves. No obstante, Galdeano también ha sabido conquistar con su personalidad a Carlos Sobera, conductor de Tierra de nadie, el especial de Supervivientes que se emite cada martes.

Tanto es así que Maite Galdeano ha aprovechado que el presentador también tiene las riendas de First Dates para pedirle consejos sobre amor. "¿Qué me aconsejas en el amor, que te veo mucho en First Dates?", le ha preguntado directamente la que fuera concursante de Gran Hermano en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram.

"Estoy ¡sola! Ya lo sabes. ¡Solísima! ¡Sola, sola, sola!", ha insistido colaboradora, por lo que Sobera le ha invitado a su programa para que pueda encontrar una nueva ilusión. "Pues eso se va a acabar. Te vienes a First Dates, te presento a alguien y te vas a pasar con él 15 días", han sido las palabras del presentador a Galdeano.

La defensora de Kiko Jiménez ha aceptado la invitación y acto seguido no ha dudado en pedirle varios de los requisitos que tendrá que cumplir su cita: "Tiene que ser guapo, caballeroso, dulce, musculado, que no fume, que no beba, que le gusten los perros y los gatos". "Hay mucho requisito", ha asegurado.

Aunque estos requisitos sean fundamentales, el más importante para Maite Galdeano es que su cita sea un hombre con nacionalidad francesa y adinerado. "¿Francés? ¿Con pasta? Ni de coña", le ha afirmado el presentador, por lo que finalmente la madre de Sofía Suescun ha rechazado la invitación al programa del amor: "Entonces no voy, prefiero ¡sola!".