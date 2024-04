Este martes se iba a producir el segundo encuentro en el plató de Supervivientes entre Lorena Morlote y Makoke después de la traición que ha roto su amistad. Sin embargo, la peluquera de los famosos se ausentó de Tierra de nadie por no encontrarse bien.

La malagueña ha explicado cómo se sintió cuando la exsuperviviente no apareció en el programa: "Iba un poco nerviosa, y tengo que ser sincera, cuando me dijeron que no venía casi que me alegré".

"Luego me contaron que se encontraba mal y tampoco me hace gracia, yo no le deseo el mal a nadie", se ha sincerado la colaboradora de Así es la vida, pese a tener sus roces con Morlote.

"No sé qué le pasa, pero espero que se ponga bien y que podamos trabajar juntas", ha expresado Makoke. Asimismo, ha explicado: "Me quedé un poco preocupada".

Por su parte, Almudena del Pozo le ha retransmitido a la malagueña cómo está la peluquera: "Del entorno de Lorena me dicen que ayer estaba especialmente mal como para ir al programa, me dicen que está muy afectada con todo esto que le ha pasado contigo, y casi arrepentida". Por

Por último, Makoke ha dejado claro: "No tengo ningún reparo en tenerla en frente, y no tengo nada que esconder [...] Tengo la conciencia muy tranquila. Me encantaría que estuviera bien y fuerte, porque ella es muy luchadora"