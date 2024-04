Tenso reencuentro entre Lorena Morlote y Makoke tras 'Supervivientes 2024': "Jamás te he cobrado un solo euro"

Lorena Morlote, segunda expulsada de Supervivientes 2024 se ha reencontrado con Makoke, una de sus grandes amigas antes de entrar al concurso, en ¡De Viernes! . La peluquera ha asistido al programa para hablar sobre su paso por el concurso de supervivencia, aunque también ha aprovechado para resolver sus diferencias con la colaboradora, quien se sentía traicionada por su amiga por algunos comentarios que hizo sobre ella junto a Laura Matamoros.

Nada más entrar en el plató Molote y Makoke se enfrascaron en una acalorada discusión. La peluquera recriminó a la exmujer de Kiko Matamoros: "Has estado tres semanas hablando de mí". Por su parte, Makoke se defendió argumentando que, si una persona participa en un reality, se expone a que la gente hable de ella.

Sin embargo, esta rivalidad habría nacido después del paso de la peluquera por el concurso, pues anteriormente, ambas tenían una amistad muy cercana e incluso la colaboradora se habría ofrecido a cuidar a los hijos de Morlote durante su estancia en la isla. Pero según cuenta la exconcursante de Supervivientes 2024, Makoke no les habría llamado ni una sola vez, algo que habría hecho sentir muy dolida a Morlote.

Lorena ha explicado que sus hijos lo habían pasado mal al ver como una amiga suya se reía de ella en los platós de televisión. De igual forma, asegura que Makoke habría acudido a otras peluquerías por dinero y que habría hablado mal de ella.

"Cuando te han dejado de pagar, yo te he vuelto a recibir y abrir la puerta de mi casa. Jamás en la vida, en más de 10 años, te he cobrado ni un solo euro", le ha echado en cara la peluquera a Makoke.

Makoke pierde los nervios

"A ti lo que te ha matado es que yo no me haya peleado con Laura Matamoros en el reality, por eso me llamas traidora", dijo la exsuperviviente señalando a Makoke con el dedo haciendo que la tensión aumentase.

Lorena Morlote no tuvo problema en confesar que Makoke había hablado mal de los hijos de Matamoros. En este momento, la colaboradora, visiblemente alterada, trató de defenderse llamando mentirosa a la peluquera y negando las acusaciones.