Nagore Robles a Carmen Borrego sobre su paso por 'Supervivientes': "Estabas sentada en la hamaca con un coco"

Nagore Robles ha sido muy crítica con el concurso de Carmen Borrego en Supervivientes. Después de que la hija de María Teresa Campos volviera de Honduras por motivos médicos, tuvieron un pequeño encontronazo en el plató.

Los concursantes iban a enfrentarse a la prueba de recompensa, y Carmen aseguró que le hubiera "encantado" hacer la prueba. Nagore se rio de ella. "Los juegos son más duros de lo que parece ahí", se defendió Borrego señalando a la pantalla.

"Entiendo que tengas vértigo y ansiedad, y siento que no lo hayas superado", se dirigió Nagore a Carmen. "Que estés sentada en tu hamaca, con un coco y abanicándote... lo siento, pero no", criticó, nuevamente, el concurso de Borrego.

La defensa de Carmen se resumió en enumerar lo que había hecho: "He recogido leña, he cuidado del fuego, he cocinado arroz para todos". Sin embargo, lamentaba que no se hubiera visto en pantalla. "Si no se ve, es como si no hubiera existido", señaló el presentador.

"Con que vaya a tomar el sol, ya hago más que ella", terminó Nagore su discurso contra la exconcursante. "Cuando vayas, me cuentas", cerró la conversación Carmen con un zasca, dado que Nagore se negó a sustituirla tras una atractiva oferta.