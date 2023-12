Malú recuerda en 'El Hormiguero' el día en el que su hija decidió castigarla "por oler mal"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Malú, que presentó su nuevo disco, A todo sí, con el que conmemora sus veinticinco años en la música.

El álbum recoge los mejores temas de toda su carrera, reinterpretados al lado de grandes artistas como Luis Fonsi, Pablo Alborán, Vanesa Martín o Ana Mena.

"¿Qué quieres decir con este disco a la gente?", le preguntó Pablo Motos a su invitada. "Quería darle una vuelta a esas canciones, traerlas de una forma más fresca, además cada compañero ha elegido la canción que ha querido y yo quería que cada una fuera la canción que ellos desearan, que la hicieran suya", explicó.

Todos eligieron canción menos Alejandro Sanz… "No había opción, con él tenía que ser Aprendiz. Ha sido un ejercicio de generosidad por ambas partes, un disco sin corsé. Estoy en un momento de mi vida que digo a todo sí, no sí a todo".

Tras charlar sobre el disco, el presentador abordó un tema más personal de la cantante, preguntándole por su hija Lucía, de 3 años de edad: "Está para morirte. Es la tía más divertida que he conocido en mi vida", afirmó Malú.

"Como todos los niños de 3 años, está en una edad en la que tiene razonamientos y, al parecer, saca sus conclusiones sobre situaciones muy diversas", añadió.

También recordó el día en que la pequeña la castigó sin su abrazo de cada noche por oler mal: "Me echó una bronca… me dijo que me olía mal la cara y le expliqué que me había echado una crema".

"Pero a ella no le gustó la respuesta y me dijo: ¡Lávate la cara ahora mismo! Le contesté que no pensaba lavarme la cara por muy mal que pudiera olerme porque me había costado un dineral la crema", aseguró la cantante.

Malú admitió que su hija, al escucharla, decidió castigarla. Eso sí, luego no pudo evitar emocionarse al comentar las dotes musicales de la pequeña.

"Está muy graciosa, ahora canta un poco como Macaco. Se le parece por el vibrato que tiene, que se le puede notar en canciones como Moving", señaló la artista.