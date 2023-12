El mal rato de Lola Lolita en 'El Hormiguero' por 'culpa' de Pablo Motos

Lola Lotita, una de las creadoras de contenido españolas más reconocidas del momento, visitó este jueves primera vez El Hormiguero para comentar con Pablo Motos cómo es su vida de influencer.

La alicantina, a la que la revista Forbes ha considerado como El rostro de la Generación Z, afirmó que "mi primer vídeo en redes sociales lo subí con 14 años. Era la única de todo el instituto que lo hacía y salía por los pasillos con la cabeza agachada porque me daba vergüenza. Y sí que es verdad que se metían conmigo, aunque los de mi clase no", recordó.

El presentador le preguntó si había mucha envidia entre las influencers. "Como en todos los sitios. Siempre he intentado portarme muy bien con todos, pero hay gente con doble cara, es todo súper falso, es mejor rodearte de un buen grupo de gente fuera de redes porque dentro son todo intereses", admitió la alicantina.

Un día sin móvil y los haters #LolaLolitaEH pic.twitter.com/sHFk1wJMS2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2023

"¿Cómo llevas la envidia y los haters?", le preguntó Motos. "Una vez, hasta me salieron calvas de leer los comentarios malos. Todo tiene su parte buena y su parte mala, las redes también", comentó Lola Lolita.

"Aunque yo creo que ahora le caigo bien a la gente, es que antes no me mostraba como yo era, iba de buena, que no me reía…", reconoció la creadora de contenido.

También señaló que no concibe un día sin móvil, porque es su herramienta de trabajo, pero "me vendría muy bien para la cabeza. Me iría a pasear y a respirar aire puro", señaló.

Lola Lolita, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El conductor del programa de Antena 3 mostró un vídeo en el que se veía a la invitada en un centro de salud para sacarse sangre pasándolo muy mal.

"No tengo pánico a la sangre, sino a sentir una aguja que me saca sangre del cuerpo, y eso hay gente que no lo entiende. Solo tengo dos tatuajes en mi cuerpo y son muy pequeños", afirmó la alicantina.

Para gastarle una broma, Motos sacó una jeringuilla donde le dijo a su invitada que había sangre (que era falsa): "Esta me la he sacado yo hoy, antes de que se coagule. Si no le pones heparina, se coagula y se hace un burruño", explicó el presentador mientras Trancas le pedía que se portara bien.

Pablo Motos y Lola Lolita, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Te estás mareando de verdad?", señaló, sorprendido, el valenciano. "Me estoy poniendo floja, no es broma", confesó la creadora de contenidos mientras respiraba, se recuperaba, y continuaban con la entrevista.

Posteriormente, tras la entrevista, dieron paso a la sección de Trancas y Barrancas, y ahí fue donde Lola Lolita sorprendió a todos sacándose el móvil de la bota: "Lo he guardado ahí por si me lo requisaban".

La influencer le propuso a Trancas y Barrancas hacer un vídeo para su cuenta de TikTok, al que se sumó Motos: "Es el primer TikTok en directo que hacemos", señalaron las hormigas.