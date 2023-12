Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' la vez que más ha llorado en su vida

Este jueves, tras la entrevista a la creadora de contenidos Lola Lolita, Pablo Motos dio paso a Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val para dar comienzo a la tertulia de actualidad.

El presentador quiso saber su opinión sobre que Podemos se haya pasado al Grupo Mixto: "Esto demuestra que el sistema es mucho sistema, y el sistema te acaba engullendo", señaló Pardo.

"La humillación de Yolanda Díaz a Podemos ha sido permanente y sistemática, no han contado con ellos para nada, no les han escuchado para nada…", comentó Del Val.

"Creo que hay algo personal, sin ninguna duda Yolanda se está cobrando una venganza", añadió el escritor. "Si Podemos hubiera conseguido Igualdad para Irene Montero, no pasaría nada de esto", aseguró Roca. Falcó prefirió no opinar sobre el tema.

Para cambiar el rumbo de la tertulia, el presentador les preguntó por las cosas que les hacía llorar: "A mí los aplausos me emocionan y es lo que más me hace llorar", comentó Roca, que se emocionó cuando todo el plató del programa rompió a aplaudirla.

"A mí me provoca emoción cualquier cosa, pero lloro mucho con las películas, con Mejor imposible, por ejemplo, lloro todo el rato. De pequeño, si ponían Pinocho en la tele, mis padres me sacaban de casa porque si la veía, me tiraba llorando una semana", confesó Del Val.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Pardo, por su parte, destacó que a ella le hacía llorar "las muestras de afecto que veo en los demás. Me parecen súper emocionantes, siendo yo un cardo...", reconoció Pardo.

"Nosotros, cuando nos despedimos de la familia, siempre lloramos", señaló Falcó. Mientras que Motos admitió que "la vez que yo he llorado más en mi vida fue es cuando le cortaron el pie a Kunta Kinte (protagonista de la serie Raíces)".

"También no puedo evitar llorar viendo vídeos en Youtube de personas que les han puesto implantes cocleares y escuchan por primera vez, ya sean niño o adultos", añadió el valenciano.