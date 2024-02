La madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: "Fue una venganza, un asesinato, porque hace días murió un narco"

La brutal embestida de una narcolancha contra una zodiac de la Guardia Civil en Barbate se ha saldado con la vida de dos agentes. La tragedia ha supuesto una oleada de indignación en la que los familiares y amigos de los fallecidos han denunciado la falta de medios.

Este miércoles, Paqui y Celia, madre y hermana de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles fallecidos han decidido dar la cara ante los medios de comunicación y han concedido una entrevista a Espejo Público.

"Entre mis fuerzas y las de mis hijos estamos unidos y creo que él me está dando las fuerzas que yo no tenía. Tenía que levantarme de la cama y ponerle voz a mi hijo para que se haga justicia. A él no le tenían que haber mandado en una zodiac con cinco compañeros más. Era una zodiac de cinco metros para echar a una lancha de quince que los tiró al agua y, una vez que los tenía en el agua, les pasó por encima", ha explicado Paqui.

"Mi hijo iba en la popa del barco vestido de buzo y fue al primero que le dieron. Él siempre iba ahí montado porque iba como el Cid Campeador, delante", ha agregado la mujer que, además, ha destacado que su hijo era un atleta que estuvo 15 años de infante de marina. Miguel Ángel era nadador profesional y buzo; se quiso hacer Guardia Civil y lo consiguió, pero cuando supo que su destino era Algeciras se dio cuenta de que no era un buen destino porque es un lugar en el que no hay medios.

Asimismo, Paqui ha recalcado que su hijo solo le hablaba de las misiones cuando ya las había completado y, hace poco, había tenido un encontronazo con los narcos. Todo sucedió durante una operación en la que una patera estaba cruzando el Estrecho con 400 kilos de droga; sin embargo, un mercante se cruzó en su camino partiendo la embarcación por la mitad: "Mi hijo rescató a uno de los narcos del agua para que no se ahogara, otro se ahogó y otros se salvaron".

De la misma manera, la mujer ha agregado que "fueron a por ellos, fue un asesinato": "Yo creo que esto ha sido una represalia porque hacía dos o tres días había fallecido un amigo de 'El Cabra' que tropezó con la lancha de la Guardia Civil, se cayó de la lancha y se mató. Tenían que matar a un Guardia Civil o dos porque había muerto un narco".

Finalmente, Paqui ha apuntado: "No me voy a callar hasta que se haga justicia por mi hijo y por sus compañeros. Tiene que haber medios para luchar contra estos desgraciados que cobran por pasar un fardo de dinero fácil".