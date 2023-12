Lydia Lozano se emociona en 'Mañaneros' al escuchar las palabras que le ha dedicado Jorge Javier Vázquez: "No puedo llorar aquí"

La pasada semana, Lydia Lozano debutó como colaboradora de Mañaneros y solo han hecho falta unos días para que reviviera su rutina habitual de Sálvame. Y es que este mismo martes, la periodista se echó a llorar, pero de emoción.

Este momento ha coincidido con el día de su 63 cumpleaños, fecha que el equipo del magazine matutino de La 1 ha aprovechado para darle un regalo. Y este detalle no era otro que unas palabras de alguien muy querido para ella, Jorge Javier Vázquez.

En el vídeo, grabado el lunes durante la presentación de Tierra firme, libro de Pedro Sánchez, se puede ver al presentador muy feliz por el fichaje por RTVE de su excompañera de programa.

"Que se quede muchísimo. Si es que es buenísima", opinó el catalán, que considero que Lydia Lozano no necesitaba ningún consejo: "Qué consejo le voy a dar, si ella es la televisión con patas".

"El hermano de Belén Rodríguez, que se llamaba Pedro Rodríguez, hace ya muchísimos años decía que Lydia Lozano era un formato de televisión en sí misma. Fíjate qué visión tuvo", recordó Jorge Javier Vázquez.

Tras terminar las imágenes, la colaboradora se emocionó tanto que no podía pronunciar palabra: "Dime algo, no puedo llorar aquí". "Pedro Rodríguez fue amigo mío", rememoró. "Era un mago de la televisión. Fue el que me metió en todos los debates".

"Era tan inteligente, era amoroso. Yo aprendí mucho con Pedro Rodríguez", aseguró Lydia Lozano. "Y gracias Jorge, que ha entrevistado al presidente como si estuviera en un Deluxe. Me he quedado muerta".