Lydia Lozano revive sus famosos llanos y 'chumineros' de 'Sálvame' en su primer día en 'Mañaneros': "¿Me vais a hacer llorar?"

La pasada semana saltó la noticia: Lydia Lozano ficha por Mañaneros, programa en el que también está Terelu Campos, aunque no coincidirá con ella porque se marcha a grabar Bake Off. Y este fichaje ya se ha hecho realidad, pues este martes debutó en el magazine de La 1, con referencias a Sálvame incluidas.

Al iniciar su andadura en el espacio de las mañanas, la periodista se sometió a un ficticio y cómico casting para relevar a la hija de María Teresa, por lo que respondió a las preguntas de Miriam Moreno y Marc Santandreu, que la llamaban Rita, Carmen, Laura o Nadie, de todo menos Lydia Lozano.

"Lydia, Lydia... Ya lo de la i griega si quieres la pone, y si no, no", argumentó la recién llegada. Mientras se desarrollaba la 'entrevista de trabajo', entró un compañero del equipo para traerles agua a los presentadores y, cómo no, también entró en el juego, confundiéndola con Chelo García-Cortés.

Moreno y Santandreu también la sometieron a un par de pruebas que hacían referencia a su famoso paso por Sálvame, como todas las veces que lloraba. "Soy bastante llorona. ¿Me vais a hacer llorar?", preguntó ella, aunque, cuando se lo pidieron, se echó a llorar y dijo que no.

"En Mañaneros somos muy de bailar, bailes regionales", le dijo Miriam. "¿Te gustaría bailar?", le preguntó, y Lydia Lozano respondió afirmativamente. En ese momento, comenzó a sonar Waterloo de ABBA y la nueva colaboradora se animó con un 'chuminero'.

Para terminar el casting, entró de nuevo el compañero del equipo para pedirle disculpas por haberla confundido con Chelo García-Cortés, pues se había 'dado cuenta' de que era Mayra Gómez Kemp. "¿Tampoco es Mayra? Por favor, Jaime (Cantizano), sálvame", dijo finalmente, mencionando al desaparecido programa de Telecinco.