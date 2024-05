Encontronazo de Lydia Lozano con Mediaset: así fue la mala experiencia que tuvo la excolaboradora al grabar una promoción

Si de algo que se han quejado todos los que fueron colaboradores de Sálvame desde el fin del programa, es del veto que la cadena les impuso. El pasado junio, tras 14 años en emisión, el espacio de las tardes de Telecinco cerraba sus puertas, y con ello empezó una nueva etapa para Víctor Sandoval, María Patiño o Belén Esteban entre otros.

Y es que, si bien Netflix decidió apostar por ellos en la docuserie Sálvese quien pueda, finalmente terminó con una temporada divida en dos partes. Tras ello, los televisivos se han centrado en sus nuevos trabajos, como el caso de Lydia Lozano y Terelu Campos, ahora en Mañaneros de RTVE.

Aunque, lo cierto es que la esencia de Sálvame no se ha perdido. Prueba de ello es el programa que se estrenará recientemente en el nuevo canal multimedia, Quickie. Ni que fuéramos sálvame comenzará a emitirse el próximo 16 de mayo, casi un año después del final del programa. Es por ello que no han dejado de sucederse todo tipo de actos promocionales. aunque no todos ellos han tenido el buen impacto que hubieran querido.

Así lo ha contado Víctor Sandoval en su reciente entrevista junto a Malbert. Como así ha contado, el despido por parte de la cadena fue "cruel", aunque aún más duro ha sido el trato recibido. "Cruel es que, una vez que te sacan de ahí, porque aceptes una propuesta de trabajo, se te vete", ha contado. "Como te has ido a trabajar con la productora a la que hemos cortado el cuello, ahora tú ya no vuelves", ha asegurado. Y es que, por ese mismo motivo, Lydia sufrió un muy maltrato hace apenas unos días.

"Es más, si llegas a la puerta de Telecinco, sale el de seguridad y te dice que fuera. ¿Tú sabes lo humillante que es eso? Ha pasado hace dos días", comenzaba a explicar sin querer decir el nombre de su compañera, "alguien se ha acercado a la puerta, y le han dicho: 'Señorita, que llamo a seguridad. Llamo a mis compañeros". Aunque, al decir que es alguien al que siempre le gusta "bailar", el presentador rápidamente descubrió de quién se trataba.

"Vamos, que casi echan de Mediaset a Lydia Lozano", ha sentenciado, ante la aprobación de Sandoval. "Estábamos grabando una cosa y nos pareció muy fuerte", ha contado hablando de la nueva promoción del programa que comenzará a emitirse la próxima semana.

"Yo la vi así, azorada", ha asegurado muy alarmado ante la actitud de su compañera. "Es que es gente que han estado a nuestro lado 14 años. Es una sensación muy extraña", ha sido el remate final.