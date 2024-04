La reaparición de Belén Esteban: "La palabra 'acabada' no va conmigo. Me he reiniciado"

Alejada de los focos desde hace meses, Belén Esteban volverá a colarse en breve en los hogares de mucho por la puerta grande. Los que fueran los creadores de La Fábrica de la tele, la productora que hizo ver la luz a programas como Sálvame, que estuvo 14 años en antena, anunció muy recientemente el lanzamiento del que será su nuevo canal, Quickie y de su primer gran programa: Ni que fuéramos Sálvame.

Esta iniciativa de Fabricantes Studio (nueva productora creada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo tras vender sus acciones de La Fábrica de la tele a Mediaset) reunirá de nuevo a los colaboradores de Sálvame, como Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros. Será María Patiño quien se ponga al frente de todos ellos como presentadora de Ni que fuéramos Sálvame.

La llegada del esperado programa a todas las plataformas y redes sociales, como Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitch o X, se producirá el lunes 15 de mayo por la tarde.

Antes, la de Paracuellos ha ofrecido una entrevista a Semana, en la que es su reaparición mediática antes del gran estreno. "La palabra 'acabada' no va conmigo", dice rotunda, como mensaje para todos aquellos que lo pudieran pensar. "Nunca he dudado de mí misma. Me he reiniciado en este tiempo".

En su retorno dice estar acompañada de su marido, Miguel. "Somos una familia de tres. Tenemos más familia, claro, pero nuestro núcleo es de tres. Tengo un marido que es muy bueno", señala.

Sobre su boda, indica. "Es verdad que Miguel se quería casar por la Iglesia, pero a mí me da pereza. Cuando estuvimos de viaje de bodas en Las Vegas estuvimos a punto de casarnos", revela.

Esteban, que asegura que echa de menos Sálvame, se define "muy contenta" ante la llegada de su nuevo programa, que, dice, ha evolucionado respecto al espacio que hacían en Telecinco.