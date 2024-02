Los narcotraficantes retirados, en contra de los asesinatos de Barbate: "Con nosotros se respetaban las vidas. Estos son niñatos"

La brutal embestida de una narcolancha contra una zodiac de la Guardia Civil en Barbate, en Cádiz, se ha cobrado la vida de dos agentes. Ante esto, la sociedad se ha rebelado contra estos delincuentes y, este jueves, La mirada crítica ha podido hablar un guardia civil que también fue agredido por los narcotraficantes.

Daniel Flores no ha dudado en aportar su opinión con respecto a los asesinatos de Barbate: "Nos enfrentamos a la muerte o a sufrir lesiones muy graves, a esto nos enfrentamos a diario. Esto es habitual que ocurra, antes cogíamos los alijos y los narcos salían a pie, corriendo, e intentando escapar. Últimamente se están enfrentando a nosotros".

"Se enfrentan con lo que tienen. Al tío que me agredió le cogieron a los tres o cuatro meses, estuvo en prisión tres meses y salió en libertad bajo fianza. El juicio se produjo a los siete años. Si hubiera querido, se habría fugado a Marruecos. Así hay tantos compañeros esperando juicio y no aparece por ningún lado el culpable", ha destacado el guardia civil.

De la misma manera, Flores ha apuntado: "Cuando voy por la calle, me encuentro a narcos retirados, de los de hace 30 o 35 años, y ellos mismos me lo dicen. Me conocen del colegio, me conocen de aquí, de la ciudad y me dicen: 'Dani, esto en nuestros tiempos no ocurría. Estamos en contra de esto, es una vergüenza. Nosotros tenemos un código de honor, se respetaban las vidas. Ahí no hay respeto ni nada, son cuatro niñatos que solo van a ganar dinero para gastárselo en fincas, cocaína'".

"Todo esto me lo dicen ellos mismos, narcotraficantes retirados. Se ha perdido el respeto que había antes. El que está retirado ya no quiere problemas, pero sí que puede haber algún tipo de enfrentamiento entre los narcos de antes y los de ahora a raíz de este tipo de agresiones hacia nosotros", ha añadido Daniel Flores.

"Es evidente que hacen falta más medios, más personal. Nosotros llevábamos solo el propio vehículo y las armas reglamentarias, nada más. A ver cómo paras tú una furgoneta de 500 kilos con 140 caballos. En mi caso, menos mal, porque si se mete por Estepona, por ejemplo, y se lleva a una familia entera por delante... en mi caso, me pasó a mí y ya está. Pero llega a pasar en una ciudad, le incito y se lleva a un par de peatones por delante, así que me quedo con lo positivo", ha señalado el guardia civil, recordando su encontronazo con los narcos.

"¿Cómo paro yo ese furgón si va a 150 kilómetros por hora? Partió el peaje de la autovía, se llevaba los conos de señalización... No podía pararle, él frenó bruscamente y me golpeó varias veces, atravesó el coche y me escapé de milagro. Nosotros asumimos nuestro riesgo y sabemos que podemos morir, pero lo ocurrido en Barbate es una ejecución", ha sentenciado Daniel Flores.