Los celos de Claudia invaden Playa Olimpo en 'Supervivientes': "No es por los pechos, es por muchos gestos"

Será porque Mario y Claudia se conocieron en La isla de las tentaciones, y por ello decidieron trasladar los celos y dramas de pareja a la isla de Supervivientes. La pareja pasó por una crisis a causa de una compañera de Playa Olimpo: Miri.

Claudia y Mario tuvieron una discusión dentro de la playa. "El problema lo tienes tú cuando piensas que a tu novio le puede gustar alguien", le recriminó el chico a su novia. Todo venía, según Miri, porque se le escapó un pecho y Mario lo vio.

"Estáis haciendo una montaña enorme de una cosa que es una tontería", se metió Miri, que sabía que estaban hablando de ella. "Siempre soy una celosa, una loca", gritaba Claudia. Antes de eso, la joven le comentó la molestia a Miri. "Yo soy cariñosa con todo el mundo", le explicó Miri.

Sin embargo, Claudia opinó que con el resto de concursantes no era igual de cariñosa que con su chico, y que le "toqueteaba" mucho. "¡Yo no he hecho nada!", se defendió la aludida, dado que Claudia pensó que a la chica podía gustarle su novio

Durante la gala del jueves, Jorge Javier Vázquez conectó en directo con los concursantes. "No es por los pechos, es por muchos gestos que he visto", le explicó Claudia al presentador. "Creo que ninguno hemos visto a Miri con ninguna actitud con Mario como para que se ponga celosa", señaló Carmen Borrego.

"No ha hecho nada malo, pero entiendo que se puedan enfadar por una tetilla", añadió Ángel Cristo. Mario acabó pidiendo perdón a Claudia, y Miri negándose a disculparse por "no haber hecho nada".