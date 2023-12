Leticia Requejo asegura que Juan Ortega "se ha sometido en todas sus decisiones" a los padres de Carmen Otte

Leticia Requejo ha desvelado en TardeAR una de las razones por las que Juan Ortega habría decidido no casarse con Carmen Otte poco antes de la ceremonia: la influencia de los padres de ella en la pareja.

La colaboradora de Telecinco ha contado cómo ha sido la relación de siete años: "En todas las decisiones importantes que han tomado Juan y Carmen han estado los padres de ella, en concreto el padre de ella".

"Juan se ha sentido sometido en todas las decisiones que ha tomado", ha detallado la periodista, poniendo como ejemplo cuando ellos decidieron irse a vivir juntos en Sevilla, cuando al señor Otte le parecería mal.

Los primeros desencuentros se habrían producido hace un año, según la colaboradora de TardeAR, y ha mostrado una conversación que lo demostraría.

En ella el padre de Carmen le diría al torero: "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio". Por su parte, Ortega le habría contestado: "Si al final habéis conseguido lo que queríais".

El diestro le habría señalado a su suegro: "Habéis conseguido que nos casemos cuándo y cómo vosotros habéis querido". Tras esta discusión, Juan empieza a tener dudas reales de si se tiene que casar", ha añadido Leticia Requejo.

Las dudas en la confesión previa a la preboda

La colaboradora ha relatado también lo que ocurrió horas antes de la ceremonia: "Antes de esta preboda Carmen y Juan van a confesarse, y en esta última confesión previa a la boda es cuando Juan lo ve claro y sabe que no tiene que casarse".

"Tanto es así que a esa preboda llegan los dos desencajados", ha añadido. No obstante, ella intentó que lo pasaran lo mejor posible en la fiesta, según Requejo: "Carmen le propone que ya que están todos reunidos en la preboda, que hagan por pasárselo bien y que a lo mejor eran los nervios".

Por esta línea, la periodista ha descrito: "Él se mete en la cama, solo, por supuesto, sabiendo que no se va a casar. Al día siguiente, 9 de la mañana, le comunica a sus padres y sus amigos que no hay boda". Además, Ortega le habría pedido a sus "dos mejores amigos que vaya a comunicarle a la novia que no iba a casarse".

"Carmen lleva en la cama sin querer salir desde hace cinco días", según ha asegurado Requejo. No obstante, ha señalado: "Es consciente de que le ha permitido demasiado a su padre. Tanto es así que sus amigos saben que esa relación se va a retomar cuando se calmen las aguas".