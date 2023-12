Pilar Vidal revela las tres llamadas cruciales de Juan Ortega antes de cancelar su boda: "¡No lo veo! ¡Es que no lo veo!"

La 'espantada' del torero Juan Ortega de su boda el pasado fin de semana cuando solo quedaba media hora para unirse en matrimonio a su pareja, Carmen Otte, con quien mantenía una relación desde hacía diez años, sigue dando mucho que hablar y, como era de esperar, los rumores no dejan de crecer.

Así, este martes, Espejo Público ha revelado qué le pasó al torero para tomar una decisión tan drástica a pocos minutos de la celebración de su enlace.

Durante una conexión con el matinal, Pilar Vidal ha revelado qué ocurrió en la vida y qué se le pasó por la cabeza a Juan Ortega antes de dar uno de los pasos más importantes de su vida y que, finalmente, entre lágrimas, le llevaron a dar plantón a su novia en el altar donde 500 invitados esperaban expectantes.

La periodista ha recalcado que el torero hizo tres llamadas: la primera, al cura, que es amigo suyo y se había desplazado desde Barcelona hasta Jerez de la Frontera para oficiar la boda. Tras explicarle sus dudas, el sacerdote le aconsejó que no se casase. "¡No lo veo! ¡Es que no lo veo!", aseguró Ortega a su amigo. La segunda llamada fue a Carmen, su novia, para decirle que no iba a ir a iglesia. Finalmente, el diestro llamó a sus padres para comunicarles la suspensión del enlace.