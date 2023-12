"Juan Ortega tenía muchas dudas sobre su boda y no se implicó en los preparativos", según Gema López y Lorena Vázquez

La huida del torero Juan Ortega a apenas media hora de su boda ha generado un gran revuelo en nuestro país. Tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte de la novia días antes del enlace, este martes, Gema López ha explicado en Espejo Público todo lo que se sabe hasta el momento.

"Fue la hermana de la novia quien solicitó a unas amigas de la novia que no se cambiasen y se fueran a la puerta de la iglesia para anunciar que no iba a haber boda", ha comenzado la periodista de la sección Más Espejo del matinal de Antena 3.

"Al principio, las amigas se lo tomaron a broma, pero después asimilaron que era cierto. Se pusieron unos vaqueros y, en la puerta de la iglesia, fueron avisando a los 500 invitados porque era inviable avisar a todos por llamada o mensaje", ha agregado López.

Por su parte, Laura Fa ha apuntado que, ahora, los novios deberán devolver el dinero que hayan recibido de los invitados al enlace; y Susanna Griso ha añadido que "casi mejor que no se haya casado": "Lo que sucede, conviene, como decía mi madre".

"Me dicen que la pareja llevaba tiempo pasando por problemas y que él llevaba tiempo barruntando esta idea. Una persona que no lo tiene claro no llega hasta la iglesia", ha señalado López, a lo que Lorena Vázquez ha agregado: "Él no lo tenía claro hasta el punto en que la novia se había quejado a sus amigas de que él no se había implicado nada en los preparativos".

Asimismo, Gema López ha explicado que "prácticamente nadie del entorno de la novia conoce a Juan Ortega": "Él dice que está centrado en su carrera profesional porque, además, se dice que es un torero con mucha proyección". Además, la periodista ha recibido el número de teléfono del torero, pero, pese a haber intentado llamarle y escribirle varios mensajes, este se ha negado ha hablar con el matinal.