Los familiares de Concha Velasco se despiden de ella en 'Espejo Público': "Siempre te hacía sentir bien, nos queríamos mucho"

La muerte de Concha Velasco el pasado sábado 2 de diciembre a las 2:00 horas ha conmocionado a nuestro país. La Chica Ye Ye falleció a causa de una complicación de su enfermedad y, desde entonces, las muestras de cariño no han dejado de sucederse.

Así, este lunes, Manolo Velasco, hermano de la actriz ha visitado el plató de Espejo Público: "Siempre te hacía sentir bien. Siempre tenía que perdurar su palabra, nos peleábamos como todos, pero luego nos queríamos mucho".

Manolo ha reconocido, además, que pudieron estar un año entero sin hablarse por una tontería, pero después se llamaban para pedirse perdón: "Yo no podía verla como artista". Además, el hermano de Concha ha recordado una anécdota cuando esta se encontraba en uno de los momentos más duros.

De pequeño, a Manolo le llamaban 'El que daba patadas en los tobillos' porque, cuando se peleaban, Concha corría por los pasillos "y la única manera que tenía para cogerla era dar una patada a una puerta a ver si la pillaba y siempre la pillaba un tobillo". Además, Manolo ha contado cómo recibió la noticia de la muerte de su hermana. El 1 de diciembre, el hombre estaba celebrando su cumpleaños junto a su familia y, por la noche, se enteró de la noticia a través de su hija, Manuela Velasco.

"Al principio, me quedé frío, me quedé bloqueado. Mi hermana se agarraba a la vida, pero la veías cómo se iba consumiendo. Me entró una tiritona y una llorera... Me preocupan mis sobrinos que, ahora, se quedan solos después de una vida muy intensa con su madre", ha explicado Manolo Velasco.

El matinal ha contactado en directo con Manuela Velasco, sobrina de Concha. ATRESPLAYER

El matinal, además, ha podido hablar en directo con Manuela Velasco, quien ha recalcado: "Yo no tengo dudas de que me dedico a lo que me dedico, y que mi deseo de dedicarme a este mundo, ha tenido que ver con verla a ella siempre, desde muy pequeña, en el teatro".

Además, la actriz ha recordado, sin poder evitar emocionarse, el momento en el que tuvo que entregar el Goya de Honor a su tía. Asimismo, Manuela ha agregado: "El compromiso de mi tía con el espectáculo en todas sus variantes, en el cine, el teatro, la televisión, el entretenimiento, las revistas, el baile, el cante... La carrera que ha tenido, su pasión, su ambición, su seriedad y su profesionalidad son valores en los que las nuevas generaciones estaría bien que se fijaran".

Manuel Velasco ha atendido a 'Espejo Público'. ATRESPLAYER

Finalmente, Espejo Público ha contactado vía telefónica con Manuel Velasco, hijo de la artista, quien ha recalcado que, aunque ahora estaba más entero, sabía que "en una o dos semanas" le iba a dar "el bajón". Además, ha recordado cómo eran las tardes visitando a su madre en la residencia, donde cada día le llevaba a un compañero de profesión y, por tanto, sus visitas eran lo más esperado por el resto de ancianos ingresados. Asimismo, Manuel ha agradecido el cariño y el cuidado del personal sanitario que estuvo pendiente de su madre hasta el último momento.