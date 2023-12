Desde su salida de Vox, Macarena Olona se ha convertido en una de las voces más críticas contra la formación encabezada por Santiago Abascal. Así, este martes, la exdiputada del Parlamento de Andalucía ha reaparecido en La mirada crítica.

Durante su aparición en el matinal de Ana Terradillos, Olona ha comentado la estrategia de Vox de romper con el Partido Popular por no haber aceptado una estrategia conjunta contra el "golpe de Estado" de Pedro Sánchez.

"La gente puede ver lo que yo estoy llamando 'la deriva de Vox', que es romper con todo. Romper con el PP, con la Policía, con la monarquía o con la Constitución, a la que dicen defender, pero a la que dan una patada detrás de otra", ha apuntado Macarena Olona.

"La historia juzgará a quien, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo en España en estos momentos, se ha mantenido al lado de la Constitución y quién no. Yo tengo claro de qué lado estoy... No rompen con el PP donde trincan y no han tenido huevos a desglosar las cuentas y decir dónde están esos 11 millones de euros de dinero público de los que yo hablo en mi libro", ha agregado la política.

Finalmente, Olona ha criticado los ideales de Vox y su manera de tratar a aquellos que no piensan exactamente igual que ellos: "Todo el que no esté conforme al 100% con los postulados fundamentalistas de Vox, ellos lo tachan de rojos. Para ellos, es roja Isabel Díaz Ayuso, es rojo Martínez-Almeida o Alberto Núñez Feijóo, sois rojos vosotros...".