Carmen Otte, la novia plantada en el altar por el torero Juan Ortega, se va de viaje de novios ... con sus amigas

La colaboradora de Espejo Público Gema López ha facilitado nuevos datos sobre el plantón que el torero Juan Ortega dio a su novia, la cardióloga Carmen Otte, el pasado sábado, a escasa media hora de encontrarse en el altar.

Según López, la novia, que se encuentra muy afectada por la decisión de su novio, comunicada por teléfono mientras ella se encontraba en la peluquería, va a utilizar el viaje de novios, si bien, como es natural, no en compañía de quien la ha dejado compuesta y sin boda.

Carmen, una persona muy conocida en Jerez, de donde es su familia y donde ella trabaja como médico, se irá con sus amigas a hacer una escapada. Al menos, así se lo han recomendado en su círculo más cercano.

Juan Ortega y Carmen Otte Alba, en su preboda. MEDIASET

El viaje estaba ya pagado, por lo que sería una buena oportunidad de aprovecharlo. En relación a este y otros gastos generados por la boda, la familia de la novia ha reclamado a Ortega que se haga cargo de todos ellos, que están entre los 70.000 y 90.000 euros. Aunque parecía que el diestro se había mostrado comprensivo con esta petición, no está claro que ya haya dado su aprobación y costee esos gastos.

Otro dato que ha desvelado López en el programa que conduce Susanna Griso es que quien se encargó de comunicar la noticia a los 500 invitados que ya estaban en la iglesia de Jerez esperando a los novios no fue el padre, sino la hermana de Carmen, Mercedes, que llegó en vaqueros para informar a los presentes.

Dado el poco tiempo de margen que dio el novio para informar de su deseo de no casarse, era imposible localizar a todos los invitados, que en su mayoría estaban en el templo o llegando. También se ha publicado que parte de los invitados acudieron al lugar donde se iba a celebrar el convite, las bodegas de González Byass, donde todo estaba preparado ya.

Algunos señalan que Juan se había tomado la boda con poco interés, y que las cosas no estaban bien entre ellos desde hace tiempo. También que él tenía dudas de su relación, pese a querer mucho a Carmen, y por ello, no casarse era la mejor solución para que ella no sufriera más adelante.