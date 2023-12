La primera llamada que hizo Juan Ortega cuando le asaltaron las dudas de casarse fue a un cura, según 'Y ahora Sonsoles'

AFP via Getty Images

El torero Juan Ortega se ha convertido en noticia este fin de semana al dejar a su novia plantada media hora antes de la boda y con 500 invitados esperando en la iglesia.

El diestro le comunicó por teléfono a su prometida, la médica Carmen Otte, que no se iba a presentar a la ceremonia nupcial instantes antes de que ella saliera hacia la parroquia.

Juan Ortega se encuentra refugiado en su casa de Sevilla, y no ha hecho público el motivo de su arrepentimiento y de la cancelación del enlace. No obstante, Y ahora Sonsoles ha dado más detalles de lo sucedido.

Según ha contado Pilar Vidal, el torero le pidió consejo a un párroco de confianza: "Me han contado invitados que estaban ahí es que la primera llamada que hace es a un cura de Barcelona, al que él había invitado".

"Le llamó por teléfono con las dudas que tenía, y el cura le dijo que no se casase", ha contado la colaboradora del magacín de Antena 3. "Es una persona muy religiosa y tenía sus dudas, por lo que ha decidido no tomar la decisión".

Tras esta llamada, informó a la novia, que se encontraba con su madre, y posteriormente llamó a sus padres para decirles que no se iba a casar. "Su entorno me dice que no hay terceras personas ni por parte de él ni de ella".

Según ha contado una reportera de Y ahora Sonsoles, los padres de Juan Ortega intentaron convencerle de seguir con "la boda que llevaba meses planeando, pero no hubo manera de que cambiase de opinión". "Incluso el fotógrafo se enteró en la puerta de que el novio no iba a llegar", ha detallado.