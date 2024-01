Leonor, una mujer que utiliza fentanilo para calmar el dolor crónico que padece: "Es un medicamento de rescate"

Calmar el dolor crónico es una necesidad para las personas que lo padecen y que, tras haber probado toda clase de analgésicos, reciben el consejo de los sanitarios de probar con el fentanilo, un potente opioide que está causando graves problemas en Estados Unidos.

Así, este miércoles, En boca de todos ha hablado en directo con Leonor Pérez, una mujer que se sometió a la extracción de una de las muelas del juicio. Una intervención que está a la orden del día, pero que, para Leonor, supuso comenzar la peor de sus pesadillas. Durante la extracción, los sanitarios tocaron un nervio y, desde entonces, la mujer padece una enfermedad rara que le provoca un dolor continuo en la cara.

Después de 30 años sufriendo, Leonor ha destacado que solo el fentanilo ha logrado mitigar el dolor y, por ello, ha aportado su opinión en el matinal de Cuatro.

"No lo utilizo desde hace muchos años y, además, insisto en que el fentanilo solo es el medio. El problema es la base y el problema no se escucha, que es el dolor que hay en España, el dolor crónico, los ocho millones de pacientes que estamos sufriendo y que somos invisibles", ha explicado Leonor.

"El dentista me dijo que son cosas que pasan y el problema es que siguen pasando. No lo entiendo, es un riesgo que existe, pero a día de hoy no lo comprendo. No llegas al fentanilo porque sí. Antes pasas por una escala de analgesia desde lo más básico y cuando ya ves que no hace nada...", ha agregado la mujer.

"Me ofrecieron en el hospital un fentanilo rápido y bajé de tener un 12 o 13 de dolor, a un 6 o 7 de dolor soportable. Espero que el fentanilo no me acompañe de por vida. No estoy enganchada al fentanilo, estoy enganchada al dolor. El fentanilo es una de las medicaciones de rescate que tengo", ha sentenciado Leonor Pérez.