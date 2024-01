Gabriela Guillén confiesa los momentos más complicados del parto: "Mi hijo y yo casi morimos"

El pasado 31 de diciembre, Gabriela Guillén dio a luz al hijo que esperaba y que, a falta de que las pruebas de ADN lo confirmen, sería el séptimo de Bertín Osborne, con quien la modelo mantuvo una relación.

Sin embargo, desde el momento en que la joven dio a conocer su embarazo, el cantante decidió desmarcarse y puso en duda que el pequeño fuera suyo. Así, ahora que el niño ha nacido, Osborne ha destacado que no ejercerá "como padre": "No me toca ser padre otra vez".

Este miércoles, Antonio Rossi ha contado, en Vamos a ver las primeras declaraciones de Gabriela Guillén tras dar a luz, quien ha confesado estar muy feliz por su recién estrenada maternidad y que, además, no ha dudado en contar los momentos más complicados del parto.

"Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo. Mi madre también lo pasó fatal, ella también se puso muy mal. Se le enroscó el cordón, perdí el conocimiento, me dio arritmia y un desgarro", ha confesado la modelo que, además, ha contado por qué los periodistas no la vieron salir de su domicilio para ir al hospital.

"Estuve desde el viernes en el hospital y salí ayer", ha asegurado la modelo que, además, ha hablado acerca del pequeño: "Es precioso, rubio y hasta las cejas las tiene rubias". Unos detalles muy particulares, puesto que coinciden con los de Bertín Osborne.