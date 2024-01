Fabiola Martínez critica la portada de la revista 'Semana': "Hace tres años que me separé y no tengo nada que ver con Bertín"

El nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y, supuestamente, de Bertín Osborne ha generado un gran revuelo. La modelo dio a luz el pasado 31 de diciembre en Madrid, mientras que el cantante se encontraba celebrando la Nochevieja en su finca de Sevilla.

Así, los medios de comunicación han tratado de conseguir las opiniones de los afectados por el nacimiento del primer hijo de Guillén y el séptimo de Bertín Osborne, si las pruebas de ADN confirman la nueva paternidad del cantante.

De esta manera, la revista Semana ha publicado en su portada una imagen de Fabiola Martínez, expareja de Bertín Osborne, llorando en plena calle. La publicación ha asegurado que la venezolana se había roto ante la noticia del nacimiento del pequeño.

Sin embargo, este miércoles, Luis Pliego ha podido hablar con Fabiola y, desde su puesto como colaborador de Espejo Público, el director de la revista Lecturas ha desmentido la información de la publicación: "Fabiola me dice: 'Estoy genial, no sé a qué viene esta portada. La verdad es que flipo. Son casi tres años separados y no tengo nada que ver con lo que diga o haga Bertín'".