Bertín Osborne anuncia que no va a ejercer de padre de su séptimo hijo, recién nacido: "Si se confirma que es mío, ayudaré"

Coincidiendo con su reciente paternidad, este pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne ha ofrecido una entrevista exclusiva a ¡Hola! en la que revela que no va a ejercer de padre de su séptimo hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista. En efecto, confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Sobre la madre del bebé, dice: "Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella". Además, revela que ella "ha rechazado" cualquier ayuda que él le ha ofrecido. "Es muy injusto que la acusen de tener un interés".

Sobre su situación personal, señala que echa de menos la vida en pareja, pero "con matices". "A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial".

Además, asegura tener "preparadas" una querella y una demanda. "Si no las he presentado es porque no soy vengativo y porque me da pena. Hasta ahora pensaba que tenía amigos en la profesión, pero he descubierto que no".