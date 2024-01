La actriz Mónica Cervera, nominada al Goya, vive ahora en la indigencia: "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine"

Los focos se apagaron en la vida de Mónica Cervera. También se cerraron las alfombras rojas. La protagonista de Crimen Ferpecto, que ahora tiene 48 años, ha pasado de pasado de ser una habitual de la televisión y los photocalls a vivir en la indigencia, según revela ella misma en la revista Semana.

Desde el banco de un parque de su Marbella natal en el que vive, la actriz, que fue nominada incluso al Goya, revela que, actualmente, y pese a su situación, no necesita "nada" de nadie.

Además, afirma que no quiere saber nada de su pasado. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado".

Aunque su familia vive en la ciudad malagueña y podría tener un techo en el que vivir, ella prefiere hacerlo en la calle. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".

"Lo único que quiero ahora es que Bienestar Social, con los que tengo cita el 25 de enero, me den una estabilidad", cuenta la actriz.