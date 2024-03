Laura 'pasa' de su cita en 'First Dates' e intenta ligar con Matías Roure: "A mí me gustas tú"

Laura acudió este martes a First Dates en busca del amor, pero en todo momento tuvo claro que, entrara quien entrara por la puerta sería descartado, ya que su objetivo era Matías Roure, el barman del programa.

La gallega afirmó en su presentación del espacio de Cuatro que "soy pura dinamita, donde voy, la lío, arraso por donde paso y me considero una mujer todoterreno".

Nada más sentarse en la barra del restaurante se quedó prendada del argentino: "¡Qué guapo eres! Y en persona mucho más", admitió mientras Roure le servía una copa de vino.

Laura, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras comentarle a Carlos Sobera que en el amor no había tenido mucha suerte porque todos los hombres con los que había estado habían sido celosos y tóxicos, se volvió a dirigir al barman.

"Eres muy guapo, tenía que haberte pedido a ti", le dijo la comensal, mientras que el argentino le contestó que no exagerara. "Es guapísimo, he tenido un flechazo. Tiene unos ojazos, estaba deseando que no entrara mi cita porque quería cenar con él".

Laura y Jaime, en 'First Dates'. MEDIASET

A continuación llegó su pareja de la noche, Jaime: "En el amor no he tenido mucha fortuna porque he dado con parejas que me han sido infieles, incompatibles o que su trato no era muy bueno", afirmó el gallego.

Al ver a Laura solo puedo decir: "Es preciosa", antes de pasar a la mesa para conocerse un poco mejor, aunque la soltera ya había elegido a Roure y no le dio muchas oportunidades al comensal para conquistarla.

Laura no paró de lanzar miradas a la barra durante toda la velada buscando al argentino, mientras que Jaime intentaba conquistarla sin fortuna.

Laura y Matías Roure, en 'First Dates'. MEDIASET

Cuando acabó la cena, ambos se dirigieron a las puertas del local para salir, la gallega se acercó al barman para darle un papel con su número de teléfono: "A mí me gustas tú. Mi corazón es para ti. Tuve un flechazo contigo", le dijo, para sorpresa del argentino.

Al final, Jaime sí que quiso tener una segunda cita con Laura porque "quiero que me conozca más". Pero la gallega no quiso volver a quedar: "En cuanto entré tuve un flechazo con Matías y no estoy interesada en seguir conociendo a Jaime".