Laura Matamoros, entre lágrimas, sobre la infancia de su primo, Carlo Costanzia: "A veces los padres no miramos por los hijos"

El pasado fin de semana, ¡De viernes! emitió la entrevista a Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, quien no dudó en cargar contra sus padres asegurando que su infancia había sido demasiado complicada. Este lunes, su prima, Laura Matamoros, se ha sentado en el Club Social de Vamos a ver para comentar las palabras del actor.

"Como entrevista y relato de lo que él cuenta, que es su infancia y cómo la ha vivido él, hay que sacar el lado positivo de cómo se ha ido superando a sí mismo hasta el día de hoy", ha comenzado la colaboradora del matinal de Telecinco.

"Hay veces en las que, en una separación, los padres, egoístamente, no miramos por el bien de nuestros hijos. En este caso, creo que Carlo ha estado más desmarcado de lo normal y se ha refugiado más en sí mismo, ha hecho cosas que no debería haber hecho", ha agregado Matamoros.

La influencer ha apuntado que Carlo contó con un apoyo importante, pero es inevitable que, al haber tenido "dos familias", se sintiera algo "desplazado": "Él decidió irse a vivir a Italia porque quería y porque iba a estar con su abuela, que es su referente de 'hogar', es su segunda o primera madre, pero también era una señora mayor. Aquí, Carlo estaba en un punto de su vida en el que hacía y deshacía lo que le daba la gana".

Entre lágrimas, Laura Matamoros ha reconocido que era consciente de la situación por la que estaba pasando su primo: "No es que me sorprenda, es que me duele. Es mi primo preferido. Uno de los tatuajes que me estoy quitando es una frase en italiano que él me dijo una vez y me lo estoy quitando porque está mal hecho".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha sido muy duro con Carlo: "Este chico venía a mi casa y jugaba con mi hijo. Ha sido un chico problemático desde muy pequeño. En esta obsesión por presentarse como una reencarnación de Oliver Twist dice que creció en una casa sin recursos. Dice que no veía a su madre porque, por su trabajo, ella le dejaba con una cuidadora. Con una cuidadora hemos estado mucho, pero no por eso decimos que tenemos unos padres ausentes".

Respecto a la implicación del padre de Carlo Costanzia, Laura Matamoros ha destacado: "No creo que estuviera fuera de la vida de su hijo, pero esto es como Carlo lo ha vivido. Por eso es tan importante pensar en los hijos cuando hay una separación. Yo he sido una hija muy rebelde y me mandaron a Londres y no pasa nada".

Finalmente, la colaboradora ha agregado: "No he hablado con Mar, sé darle espacio y sé cómo es. Sí he hablado con mi madre y sé cómo están las cosas. Sé que mi tía está destrozada. No es justa la guerra que se quiere volver a hacer entre Mar y Carlo padre... No es justo. Las fotos, las portaditas... Vamos a revisar portaditas de atrás a ver si son pornográficas o no...".