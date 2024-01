El director del Festival de cine de San Sebastián desmiente las acusaciones de Toni Cantó de que se pactara con ETA

Las polémicas imágenes de la actriz Itziar Ituño en una manifestación de apoyo a los presos de ETA han supuesto que una marca publicitaria haya decidido cancelar su contrato con ella. Ante esto, han sido muchas las manifestaciones de públicas de apoyo a la actriz en defensa de la libertad de expresión y criticando los numerosos insultos, ataques y amenazas que Ituño ha recibido en las redes sociales.

Sin embargo, desde el plató de Espejo Público, Toni Cantó ha sido muy contundente: "Es digno de mención también el papelón del Festival de San Sebastián, que no ha hecho nunca absolutamente nada, ni un mínimo gesto a favor de las víctimas y que, de repente, ahora sale, precisamente, a defender a esta actriz".

Asimismo, el nuevo colaborador del matinal ha agregado que habría existido un acuerdo en tiempos de la actividad de ETA entre la organización del Festival con la banda terrorista, en el que habría un objetivo afín: "No ponéis bombas para que puedan venir las estrellas internacionales y nosotros no hacemos nada". El político ha recordado, además, las declaraciones del filósofo Fernando Savater hace años acerca de "un actor de primera línea que pide decir algo a favor de las víctimas porque acababa de haber un atentado mortal y desde el festival se le amenaza: 'Tu carrera va a acabar'".

José Luis Rebordinos, director del Festival, ha respondido a las acusaciones de Cantó: "El señor Toni Cantó también tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Ese acuerdo que habla de 'no ponen ustedes bombas y a cambio...' ¡Eso es mentira! Por lo menos en los años que yo llevo colaborando con el Festival. No es verdad que el Festival no haya hecho nada con las víctimas".

Además, Rebordinos ha agregado que durante el tiempo que él lleva ocupándose del Festival se ha pronunciado "en los términos exactos, porque siempre he usado la misma terminología: banda fascista y asesina" y que, además, el Festival ha proyectado películas y documentales "en contra de ETA": "Si eso no es definirse...".

De la misma manera, el director del Festival ha reclamado más condenas al terrorismo por parte de algunos partidos políticos, y ha recordado las "conculcaciones de derechos humanos" que ocurrieron en el País Vasco, "como fue el GAL". Por su parte, Gonzalo Miró ha hecho hincapié en la necesidad de no mezclar asuntos "que no tienen nada que ver" y ha apuntado que los "insultos y amenazas en redes sociales" que está recibiendo Itziar Ituño son "un acoso".

Mariló Montero ha agregado, por su lado: "No veo un linchamiento diferente, desgraciadamente, el que está recibiendo Itziar a los que reciben tantísimas personas. No es la única persona que igual no es contratada por su ideología política".