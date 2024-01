El debate sobre los trabajadores y empresarios de hostelería es perenne y, de nuevo, ha vuelto a avivarse en los medios de comunicación tras unas palabras de Isabel Díaz Ayuso en las que opinaba que hay algunos jóvenes que "prefieren no trabajar". Por ello, Espejo Público ha hablado sobre este asunto, momento en el que Susanna Griso ha hablado de la experiencia personal de su hijo.

El espacio ha contado con la intervención de Soy Camarero, el famoso tuitero que denuncia las condiciones del sector, y ha reiterado que la repetida afirmación de que "faltan camareros" no es por una supuesta pereza de los trabajadores, sino por los problemas de la hostelería.

"Hay gente que a lo mejor no trabaja por las ayudas, puede haber gente que haga eso, pero no es el motivo real de la falta de personal", defendió Jesús Soriano, el camarero detrás del perfil de Twitter. "El motivo real es las condiciones miserables que hay, y más en hostelería. Deberían meter mano a eso, más inspecciones, deberían ponerse manos a la obra y arreglar todos estos problemas que hay en la hostelería en vez de culpar, una vez más, a los trabajadores".

"¿Crees que es bastante habitual que tengas un contrato laboral de 5 horas que acaban siendo 12, que no se paguen las horas extra...?", le preguntó Susanna Griso, a lo que él contestó que sí y que "es lo más normal", mientras "lo difícil es encontrar una oferta con condiciones dignas".

En ese momento intervino Marta Robles, presente en plató, para hablar de su caso personal: "Eso está claro. Yo tengo, además, un hijo que está trabajando de camarero y también se queja mucho. Es una circunstancia terrible porque es verdad que hay mucha precariedad dentro del sector".

Susanna Griso tomó la palabra entonces para contar la situación de su hijo Jan, de 20 años: "El mío estuvo trabajando todo el verano y también se quejó mucho. Que no les pagaban horas extra...".

Después, Robles continuó mostrando otros supuestos, como la poca cualificación o los trabajadores que no piden unas condiciones justas a los empresarios. Sin embargo, Soy Camarero dijo que ese no es el caso general, algo con lo que coincidió Gonzalo Miró.

"Hay que acabar con el mito de que la gente no quiere currar. La gente lo que quiere es tener un sueldo digno y una vida digna. Lo que no está dispuesto es a partirse el lomo por dos pesetas, normal, es lógico", defendió el colaborador. "¿Que hay gente que es pirata? En todos los sitios (...) Pero no es la norma general, la gente quiere un trabajo serio y una vida digna".