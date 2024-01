La difícil situación económica de Carlo Costanzia y el arrepentimiento con su madre, Mar Flores: "Llego a malas penas a fin de mes"

Carlo Costanzia ha sido uno de los nombres propios del fin de semana en el mundo del corazón tras su dura entrevista televisiva en la que culpa a sus padres de su caída en las drogas.

Cuando Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole se separan, su hijo en común, Carlo, tenía apenas un año, ha recordado ahora el joven en el programa de Telecinco.

Según ha explicado, lo que él vivió de pequeño era "el claro reflejo de los años 90 y del acoso que había a los personajes, y el acoso que podía tener yo, en ese caso, como hijo, que no tenía por qué".

Costanzia ha cargado contra sus padres por airear sus trapos sucios para atacarse mutuamente en los medios de comunicación. "Con esto siempre he tenido un desacuerdo total, con respecto a mi padre y con respecto a mi madre por esto. Los trapos sucios de cada uno deben lavarse en su propia casa. No tiene ni pies ni cabeza. Entiendo que sea muy tentador por el dinero que pueda haber de por medio, para hacer una justicia personal... pero yo no estoy de acuerdo", ha manifestado.

En esa misma entrevista, el hijo de Mar Flores ha desvelado cómo es su situación económica, que, según su testimonio, se puede tildar de complicada. "Ahora mismo vivo de un trabajo normal. Llego a malas penas a final de mes. Vivo en un barrio obrero donde puedo permitirme pagar un alquiler bajo, contando los céntimos llegó a malas penas a final de mes. Esa es mi realidad. La gente cree que mi padre es conde y yo salgo de un castillo y no es así", señaló.

Más allá de todo eso, el joven se ha mostrado arrepentido por su demoledora entrevista. Según ha informado Fiesta, el joven actor "se ha puesto en contacto con Mar Flores después de la entrevista que dio para pedirle perdón". Así, siempre según el programa de Telecinco, este quiere pedirle disculpas "por si le ha hecho daño, por si no ha estado a la altura".