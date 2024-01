Carlo Costanzia padre, demoledor contra Mar Flores: "Si saco lo que tengo suyo, no podría volver a España"

Después de que el actor Carlo Costanzia concediera una dura entrevista en ¡De viernes! en la que acusa a sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia, de ser los causantes de su infancia tormentosa y de su caída en el mundo de las drogas, su progenitor se ha pronunciado al respecto.

Ha sido a través de Makoke, colaboradora de Fiesta, que leyó un mensaje de él en el espacio de Telecinco: "Si yo sacara todos los documentos, audios y mensajes que tengo de Mar, no podría volver a España", aseguró la colaboradora, en boca del italiano. "Ella me pidió que volviera a ser su amante cuando ya estaba casado con Javier Merino", leyó, haciendo referencia Makoke a que él le ha dado su permiso para que lo hiciera.

Según la colaboradora, Carlo está dolido porque él no siente que hayan sido sus padres los que han perjudicado a su hijo, sino que solamente fue la modelo "la que hizo daño a su hijo".

Cuando Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole se separan, su hijo en común, Carlo, tenía apenas un año, ha recordado ahora el joven en el programa de Telecinco.

Según ha explicado, lo que él vivió de pequeño era "el claro reflejo de los años 90 y del acoso que había a los personajes, y el acoso que podía tener yo, en ese caso, como hijo, que no tenía por qué".

Esa persecución mediática ha dejado en Carlo Costanzia "recuerdos muy feos", ha contado. "Tengo recuerdos de encontronazos de la prensa con mi familia, incluso a nivel físico. He llegado a ver cómo pegan a mi abuela porque se pone en medio para que salgamos de su casa", ha recordado.

Los medios de la época se hicieron eco de aquella pelea, en la que Carlo Costanzia acabó "con un ojo morado", según contaban.

"No te dejan vivir. No puedes ir a cenar, a comer, a ningún lado… y el niño lo pasa mal. Sería interesante que se pararan a pensar en los problemas que todo esto puede ocasionar en un niño", ha lamentado.

Asimismo, Costanzia ha cargado contra sus padres por airear sus trapos sucios para atacarse mutuamente en los medios de comunicación. "Con esto siempre he tenido un desacuerdo total, con respecto a mi padre y con respecto a mi madre por esto. Los trapos sucios de cada uno deben lavarse en su propia casa. No tiene ni pies ni cabeza. Entiendo que sea muy tentador por el dinero que pueda haber de por medio, para hacer una justicia personal... pero yo no estoy de acuerdo", ha manifestado.