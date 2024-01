El torero Juan Ortega retoma la relación con su novia, Carmen Otte, tras plantarla en el altar: ''No hay ningún tipo de rencor''

Han pasado casi dos meses desde que el torero Juan Ortega provocó un revuelo mediático al plantar a su novia, Carmen Otte, horas antes de la boda.

Desde entonces, y según las informaciones de los medios especializados en la información del corazón, la ya expareja había roto todo tipo de contacto. Hasta ahora. Según ha contado Kiti Gordillo en Fiesta, la expareja ''ha retomado el contacto'' y que ''ha sido de mutuo acuerdo''.

"Como novedad, de lo que nos hemos enterado es de que han retomado la relación, igual no me he explicado demasiado bien, han retomado el contacto", señaló la colaboradora. "Ha sido de mutuo acuerdo, porque, por parte de ella, se ha dado cuenta de que lo que no tenía que ser no fue, pero por su parte asegura que no hay ningún tipo de rencor", dijo, sobre los motivos de esta decisión.

"No estamos diciendo que vuelva a retomar la relación, pero lo que tienen claro que la cagada que él hizo de dejarla plantada, él iba a intentar reconstruir la situación", señaló otro colaborador del programa, sobre la decisión de ambos.

Todo este tiempo Ortega ha tratado de permanecer en un plano discreto, alejado del foco de la prensa del corazón, y lo poco que se ha sabido de él ha sido por declaraciones de su círculo más cercano.

Sin embargo, el diestro ha reaparecido por sorpresa la semana pasada para cumplir un compromiso profesional. Según informa Semana, Juan Ortega fue visto el pasado jueves, 18 de enero, en el ayuntamiento de Sevilla, con motivo del rodaje de un anuncio para la próxima Feria de Abril, en la que participará.

Fuentes cercanas al torero que han estado en ese rodaje del vídeo promocional le han descrito como "una persona muy educada, callado y respetuoso con todo el mundo", han comentado a Vanitatis.

A pesar de todo el interés mediático que generó con el plantón a su novia, las mismas fuentes aseguran que Ortega no estaba triste, sino "todo lo contrario, estaba muy ilusionado con su próxima temporada, sabe que es muy importante para él y que lo va a dar todo".

Respecto a su vida personal, el torero "no hizo ningún comentario" durante el rodaje, ya que "nadie le preguntó y él es muy reservado". Pese a ello, se ha mostrado "tranquilo y sereno".