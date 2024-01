Frank Cuesta carga contra Rafa Nadal tras fichar por Arabia Saudí: "Por dinerito mueve el rabo el perrito, ya no es ejemplo de nada"

La decisión de Rafa Nadal de convertirse en embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF), con el objetivo de hacer crecer a su deporte en Arabia Saudí, no ha estado exenta de polémica.

Su anuncio, el pasado lunes, no tardó en granjearle numerosas críticas, muchas expresadas en las redes sociales, donde los usuarios criticaron con dureza la decisión del tenista español al embarcarse en un proyecto con el país saudí y el balear se convirtió en tendencia en X (ante Twitter).

También numerosos rostros conocidos han salido al paso de esta decisión. El último ha sido Frank Cuesta, que ha cargado duramente contra el deportista. En un vídeo colgado en su perfil de X, el animalista, ha recordado un encontronazo con el tenista en 2018, justo después de que Nadal acudiera a jugar un partido de exhibición en Arabia Saudí.

Ahora, vuelve a la carga contra él por este nuevo contrato. "Cuando lo dije en 2018, se me echó encima mucha gente para decirme que yo era una mierda pinchada en un palo. Yo me comí toda la mierda cuando dije que era un pesetero y que, siendo número 1 del tenis, no tenía la necesidad de ir a limpiarle el culo al dictador saudí donde no había derechos humanos", ha recordado.

Así, ha cuestionado "cuáles son los valores" del tenista. "Gana torneos de tenis, alza la bandera de España, perfecto, pero luego ¿cuáles son los valores? ¿El dinero? ¿Qué necesidad tiene de mezclarse con un régimen totalitario donde los derechos humanos no aparecen?", se ha preguntado el televisivo. "Si ir a jugar una exhibición ya me parecía horrible, cuando dicen que va a ser el embajador no te están contando toda la verdad. Ser el embajador de tenis es que va a colocar una academia en Arabia Saudí... Por dinerito, mueve el rabo el perrito. ¿Qué necesidad hay de eso?", ha vuelto a cuestionar.

Para zanjar el tema, muy enfadado, Frank asegura que, "aunque no habrá jamás un jugador de tenis" como Nadal, hay que dejar de encumbrarlo: "Ya no es un ejemplo de nada. Que no me venga nadie a decir que Nadal tiene más huevos que tú. Yo, y la mayoría de los españoles, tenemos más huevos que él", remata el animalista.