La airada pelea en redes entre Frank Cuesta y el 'streamer' Felipez360: "No te das cuenta del daño que haces"

La comunidad española de Twitch lleva unos días muy enrarecida y el Año Nuevo no parece haber calmado las aguas, de hecho más bien todo lo contrario. Aunque en esta ocasión el centro de todas las miradas ha sido Frank Cuesta, quien no ha dudado en estallar contra varios steamers.

Todo comenzó cuando Pablo, un usuario de X, la red social conocida actualmente como Twitter, compartió una publicación explicando cuántos días había pasado TheGrefg en España. Actualmente, dicho streamer tributa en Andorra, pero pasa la mayor parte del tiempo en su país natal.

Una publicación que enfureció a Frank Cuesta: "Es decir, que nos documentas que TheGrefg cumple con la legalidad, vive feliz, puede seguir visitando a su familia y amigos, no tiene que dar la mitad de su dinero a los políticos ladrones y puede ahorrar para el futuro. Aparte de darle trabajo a otros. No te conozco, pero en vez de preocuparte del trabajo de otros y de su vida. Preocúpate de lo tuyo mejor".

Un mensaje que otro streamer, Felipez360, respondía asegurando que sus palabras eran "un montón de mierda": "Joder, me estaba costando cagar hoy, por mucha fuerza que hiciera no salía nada, y ahora lo entiendo, mi mierda había tomado forma humana y estaba escribiendo desde la cuenta de este señor. Pido perdón por el daño causado por tremendísimo montón de mierda".

Joder me estaba costando cagar hoy, por mucha fuerza que hiciera no salía nada, y ahora lo entiendo, mi mierda había tomado forma humana y estaba escribiendo desde la cuenta de este señor.



Así, estallaba la guerra entre ambos creadores de contenido. Y es que, el televisivo no se iba a quedar atrás y dos días después decidió responderle aún más cabreado. Al principio Frank sabía quién era, pero no iba a dejar que el ganador de la tercera edición de la Twitch Cup le comparara con excrementos. Por ello decidió atacar su físico.

"Dices que tu mierda se transformó en mí como forma humana. Si fuera así, no serias alguien que pudo ser y no fue. Alguien que se mira al espejo y sabe que fue, es y siempre será feo con aspecto desagradable. Alguien que sin que otra persona le ataque, le intenta atacar. Alguien que vive encerrado en su mierda porque no es quien le hubiese gustado ser. En definitiva, y hablando de mierda: alguien que no vale ni la mierda que caga".

Y aunque algunos streamers como ElmilloR le apoyaban, acusando a Felipe de su "archienemigo", otros le acusaban de comportarse como "un niño al que le han quitado la pelota". Pero lo que él no sabía es que Felipez todavía se guardaba una nueva respuesta.

Utilizando la canción de "chipi chipi", que actualmente es viral en TikTok, el creador de contenido le mandó un mensaje a Frank. Desde la cocina de su casa, y con una tabla con arroz, al ritmo de la música, el streamer alzaba la tabla para que aparecieran las palabras en el aire.

"Chipi chipi, chapa chapa, dubi dubi, mágico mi, eres un put* subnormal. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi dubi, mágico mi, subnormal", se puede leer en el vídeo. Actualmente, este cuenta con más de 8 millones de visualizaciones y no son pocos los creadores de contenido que se han reído ante la ocurrencia de Felipe.

"Esto es arte" o "va a pasar a la historia de Twitter" eran alguno de los comentarios bajo el vídeo. Unos muy diferentes a la nueva respuesta de Frank. Y es que, no solo ha atacado al creador de la publicación, sino a todos los que han respondido.

Lejos de salvar animales "el 95% del tiempo" como hace en su canal de YouTube, respondió con un vídeo en directo en su perfil de más de una hora de duración. En este hizo un repaso de toda la gente que se ha reído de él.

Finalmente, Felipe hizo un último vídeo admitiendo que sí que era cierto que él fue quien empezó la bronca insultándose, pero en el que ha dejado claro que Frank "no se da cuenta" del daño que hace su manera de actuar, especialmente para toda la gente que le seguía por su contenido de animales, no por los mensajes machistas o en contra de la comunidad LGBT que publica.

Un vídeo que a Frank no le parecía bien. "Todo comenzó con insultarme porque digo gilipolleces y por eso me merezco que me insulte de la nada. Gente joven se enfada cuando hablo, el que yo exista es un ataque a la gente joven, soy altavoz de los nasssssis, ignoro la realidad, soy muy tonto, salto los límites, estoy alentando a que la gente haga barbaridades, soy un anormal, la gente que me sigue son franquistas, fascistas y nassssis, soy un puto nassssi de mierda. Es decir, el problema lo tengo yo. Lo de pedir disculpas, va a ser que no por lo que parece", le respondía el animalista.

Por mi parte queda zanjado el tema. Como recordatorio...si no te conozco y vienes insultando y tacando los huevos... 1. Te bloqueo o 2. Te peleo.

Así, finalmente Frank daba por "zanjado" el tema y dejaba muy claro qué ocurrirá con la gente que se ría de él en la red social: "Como recordatorio. Si no te conozco y vienes insultando y tocando los huevos: te bloqueo o te peleo. Y si te peleo, luego no llores".