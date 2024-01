El controvertido consejo de un economista a una joven periodista precaria: "Vuelve a estudiar, hazte ingeniera"

En su último programa, LaSexta Xplica trató el tema de la precariedad laboral. Para ello, tuvo en plató a Ainhoa Pérez, una joven periodista de 26 años que se ha hecho viral en las redes sociales por denunciar, precisamente, que ella está viviendo esta situación.

Entre los colaboradores estaba también Javier Díaz-Giménez, economista y profesor de IESE Business School, que dio un consejo a la joven que está siendo muy criticado en las redes.

"Has elegido una carrera que no tendrías que haber elegido. Te has equivocado", apuntó, provocando el revuelo en el plató del programa y la reacción del propio presentador, José Yélamo, que le respondió defendiendo que la joven "debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno que en otras profesiones".

Indignada, Ainhoa le preguntó a Díaz-Giménez si existe "un rango de profesiones en las que unas valen más que otras", a lo que él respondió: "Hay una demanda de trabajo para periodistas y otra para ingenieros. Vuelve a estudiar. Hazte ingeniera".

Unas palabras que han provocado la indignación de muchos espectadores que, a través de las redes sociales, han dado su opinión al respecto y asegurando que son "inaceptables".