La desconocida cara de Chenoa durante su separación: "Estaba destrozada y sufriéndolo por dentro"

La inesperada separación de Miguel Encinas situó, de nuevo, a Chenoa en el objetivo de la prensa del corazón. Han sido meses difíciles en lo personal que contrastan con el buen momento profesional de la mallorquina, estrenando nueva música y poniéndose al frente de Operación Triunfo.

Ella misma se ha abierto en canal y, aunque no cita a Miguel Encinas, sí que ha admitido que ha sentido ansiedad en estos meses, coincidiendo con la separación con el médico y de cómo se ha convertido, desde ese momento, en objetivo de la prensa.

"He sentido mucha ansiedad. Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso", ha confesado la artista en una entrevista a El País.

"Me gusta ir al psicólogo, me lo tomó como una gimnasia", ha asegurado Chenoa acerca de cómo combate estos malos momentos. "Yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. Con el tiempo las cosas duelen menos porque ya te han pasado antes y te das cuenta de que no sirve nada sentir pena de uno mismo", ha indicado.

Su entorno también ha hablado de cómo lo ha pasado ella realmente durante su separación. Esa otra cara que no muestra públicamente, pero que sus allegados sí que han visto. "No podía evitar estar mal, estaba decaída, aunque hacía todo lo posible para poner su mejor sonrisa de cara a sus compromisos profesionales", cuentan a Semana.

"Aunque públicamente se mostraba fuerte, en privado y de puertas para dentro de su casa estaba muy fastidiada", relata su entorno a la revista. "A pesar de su fortaleza pública, estaba destrozada y sufriéndolo por dentro. Sacaba fuerzas para continuar con su gran pasión, el trabajo. Ahora habla abiertamente de su divorcio y bromea con su corto matrimonio", detallan.