Chenoa confiesa que ha sentido ansiedad tras la ruptura con Miguel Encinas y admite su "hastío" por las preguntas sobre Bisbal

Chenoa se ha abierto en canal y, aunque no cita a Miguel Encinas, sí que ha admitido que ha sentido ansiedad en estos meses, coincidiendo con la separación con el médico y de cómo se ha convertido, desde ese momento, en objetivo de la prensa.

"He sentido mucha ansiedad. Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso", ha confesado la artista en una entrevista a El País.

"Me gusta ir al psicólogo, me lo tomó como una gimnasia", ha asegurado Chenoa acerca de cómo combate estos malos momentos. "Yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. Con el tiempo las cosas duelen menos porque ya te han pasado antes y te das cuenta de que no sirve nada sentir pena de uno mismo", ha indicado.

No es la primera vez que se sitúa en el objetivo de la prensa del corazón. Ya le pasó en 2004, cuando rompió con David Bisbal. De ese tema también ha hablado la presentadora de OT. "No me molesta que me pregunten por su carrera, porque le tengo mucho respeto profesionalmente. Pero no le encuentro explicación. Me llama la atención y me causa hastío", ha admitido.

"Yo he hecho muchas cosas como para que 20 años después me sigan preguntando por Bisbal. Ha pasado mucho tiempo. Hace poco David contestó algo parecido y me pareció un punto de inflexión. Me sentí respaldada. Él hace su vida y yo hago la mía, pero eso no significa que yo lo odie o que él me odie a mí. No pasa nada. Pasa el tiempo y nada más. No hay rencores", ha zanjado la cantante sobre este tema.